Молдова купить новий радар для моніторингу повітряного простору

Міністерство оборони Молдови підписало контракт на придбання нового радара, який покращить моніторинг повітряного простору країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу оборонного відомства Молдови.

Закупівля здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках програми "Європейський фонд миру".

Генеральний директор Естонського виконавчого агентства Магнус-Вальдемар Саар і заступник начальника Генерального штабу Національної армії Молдови Сергєй Чірімпей підписали контракт на закупівлю радара, який доставлять Національній армії Молдови.

Міністр оборони Анатолій Носатий висловив подяку партнерам ЄС, які завдяки постійній допомозі сприяють досягненню національних цілей зі зміцнення обороноздатності.

Раніше Рада ЄС ухвалила заходи на підтримку збройних сил Молдови вартістю 41 млн євро.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс з огляду на останні події в Придністровському регіоні Молдови стежить за загрозою, яку для Кишинева може становити Росія.