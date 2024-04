МИД Молдовы выразил возмущение из-за очередного падения обломков "Шахеда"

Министерство иностранных дел Молдовы выразило осуждение по поводу падения на территории страны беспилотников, которые Россия применяет для воздушных атак против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление внешнеполитического ведомства опубликовали в официальном Twitter (X).

МИД выразил осуждение в связи с неоднократным падением сбитых российских беспилотников на территории страны, отметив, что предыдущий такой инцидент был два месяца назад.

We strongly condemn the repeated discovery of debris of a military drone used by Russia in attacking Ukraine. Previous incident happened just two months ago. Moldova stands with Ukraine.