ЗМІ: Біля берегів Румунії знайшли загадковий човен, ймовірно морський дрон

Біля румунських берегів у Чорному морі виявили невеликий човен, який, схоже, був переобладнаний на морський дрон.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Два дні тому румунські прикордонники помітили у морі в районі населеного пункту Тузла перевернутий човен. На місце викликали судно морської рятувальної служби Румунії, яке відбуксувало знахідку у порт Констанци, де її почали обстежувати фахівці різних служб.

Обізнані з розслідуванням джерела повідомили Digi24, що це колишній катер пошуково-рятувальної служби вагою близько 3 тонн, який переробили для якихось військових цілей. У носовій частині виявили антену для глушіння сигналів, поруч міг бути прикріплений вибуховий пристрій.

Відео Digi24

Човна нібито відвезли на військовий полігон у Капу Мідія.

Нагадаємо, у Молдові 4 квітня знайшли чергові уламки "Шахеда" біля кордону з Україною.

Минулої п'ятниці Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території знайшли фрагменти, схожі на дрон, поблизу річки Дунай і кордону з Україною.