СМИ: У берегов Румынии нашли загадочную лодку, вероятно, морской дрон
Новости — Пятница, 5 апреля 2024, 16:39 —
У румынских берегов в Черном море обнаружили небольшую лодку, которая, похоже, была переоборудована в морской дрон.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Два дня назад румынские пограничники заметили в море в районе населенного пункта Тузла перевернутую лодку. На место вызвали судно морской спасательной службы Румынии, которое отбуксировало находку в порт Констанцы, где ее начали обследовать специалисты различных служб.
Осведомленные с расследованием источники сообщили Digi24, что это бывший катер поисково-спасательной службы весом около 3 тонн, который переделали для каких-то военных целей. В носовой части обнаружили антенну для глушения сигналов, рядом могло быть прикреплено взрывное устройство.
Лодку якобы отвезли на военный полигон в Капу Мидия.
Напомним, в Молдове 4 апреля нашли очередные обломки "Шахеда" у границы с Украиной.
В прошлую пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной.