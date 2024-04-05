СМИ: У берегов Румынии нашли загадочную лодку, вероятно, морской дрон

У румынских берегов в Черном море обнаружили небольшую лодку, которая, похоже, была переоборудована в морской дрон.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Два дня назад румынские пограничники заметили в море в районе населенного пункта Тузла перевернутую лодку. На место вызвали судно морской спасательной службы Румынии, которое отбуксировало находку в порт Констанцы, где ее начали обследовать специалисты различных служб.

Осведомленные с расследованием источники сообщили Digi24, что это бывший катер поисково-спасательной службы весом около 3 тонн, который переделали для каких-то военных целей. В носовой части обнаружили антенну для глушения сигналов, рядом могло быть прикреплено взрывное устройство.

Видео Digi24

Лодку якобы отвезли на военный полигон в Капу Мидия.

Напомним, в Молдове 4 апреля нашли очередные обломки "Шахеда" у границы с Украиной.

В прошлую пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной.