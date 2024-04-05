Прем’єрка Литви назвала умову, за якої в Україні могли б розмістити іноземні війська

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте переконана, що західні військові інструктори могли б поїхати в Україну для підготовки українських солдатів за умови забезпечення належної ППО.

Заяву литовської міністерки наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Шимоніте зазначила, що литовські військові інструктори зараз тренують українських солдатів у Литві та інших країнах.

"Чи могли б вони навчати в Україні? З належною протиповітряною обороною, безумовно, можна впоратися з цими ризиками", – сказала вона.

За словами Шимоніте, дехто сприйняв заяву президента Франції Емманюеля Макрона про можливе направлення військ в Україну як пропозицію долучитися до бойових дій.

"Існують різні форми допомоги або способи залучення. Я думаю, що те, що сказав президент Макрон, і що є ключовим, полягає в тому, що ми не повинні малювати для себе червоні лінії, коли на іншій стороні ми маємо людину, яка не має жодних червоних ліній, яка має ядерну загрозу і розмахує нею кожен другий день", – сказала очільниця уряду Литви.

У березні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що в довгостроковій перспективі не став би виключати введення військ в Україну.

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