Премьер Литвы назвала условие, при котором в Украине могли бы разместить иностранные войска

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните убеждена, что западные военные инструкторы могли бы поехать в Украину для подготовки украинских солдат при условии обеспечения надлежащей ПВО.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Шимоните отметила, что литовские военные инструкторы сейчас тренируют украинских солдат в Литве и других странах.

"Могли бы они обучать в Украине? С надлежащей противовоздушной обороной, безусловно, можно справиться с этими рисками", – сказала она.

По словам Шимоните, некоторые восприняли заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном направлении войск в Украину как предложение присоединиться к боевым действиям.

"Существуют различные формы помощи или способы привлечения. Я думаю, что то, что сказал президент Макрон, и что является ключевым, заключается в том, что мы не должны рисовать для себя красные линии, когда на другой стороне мы имеем человека, который не имеет никаких красных линий, который имеет ядерную угрозу и размахивает ею каждый второй день", – сказала глава правительства Литвы.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон подчеркнул, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в долгосрочной перспективе не стал бы исключать введение войск в Украину.

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