ЄП: Макрон і Шольц емоційно посперечалися через ідею про війська союзників в Україні

Канцлер Німеччини Ольф Шольц найбільш емоційно відреагував на ідею про потенційну присутність військ союзників в Україні, коли її вперше на зустрічі європейських лідерів озвучив президент Франції Емманюель Макрон, а той жорстко відповів йому.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" Франція веде війська у "коаліцію рішучих".

Емманюель Макрон вперше озвучив свої міркування про можливість присутності військових західних партнерів в Україні у майбутньому на закритій зустрічі у Парижі в кінці лютого, де він зібрав близько 20 союзників для обговорення підтримки України.

За інформацією від джерел, обізнаних з ходом зустрічі, дискусія лідерів проходила на підвищених тонах.

Як кажуть, найемоційнішою була реакція Олафа Шольца, для якого (як і для більшості учасників) така пропозиція стала абсолютною несподіванкою. Шольц нібито обурився і звинуватив Макрона у тому, що той "намагається втягнути усіх у Третю світову" і заявив, що розмову треба припиняти, бо він проти, а отже консенсусу немає.

Макрон, вочевидь, був готовий до такого і жорстко відповів Шольцу, пояснивши, що його голос нічого не зупинить.

"У цьому питанні нам консенсус не потрібен", – нібито заявив президент Франції, наголосивши, що прагне знайти і очолити групу сміливих держав, у якій Німеччину ніхто й не чекав.

Детально про дискусію, що почалася з ініціативи Єлисейського палацу, читайте у статті Франція веде війська у "коаліцію рішучих". Як Макрон опановує нову роль у допомозі Україні.

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