Через повінь на Сені підтоплене одне з передмість Парижа, у столиці змінюють маршрут марафону

Через стрімке підвищення рівня води у Сені людям в одному передмість Парижа довелось евакуюватися, а у столиці через підтоплення набережних змінили маршрут марафону, що запланований на вихідні.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У південному передмісті Парижа Вільнев-Сен-Жорж, що стоїть на Сені, вдень у п’ятницю вода почала виходити з берегів і затопила вже багато кварталів містечка. Рівень води переважно незначний, але деяким мешканцям довелось евакуюватися. Причиною стали рясні дощі у регіоні Бургундія, де також сталися підтоплення.

У самому Парижі вода у Сені теж помітно піднялася і підтопила набережні. Втім, у мерії нагадують, що це нормальне явище для цієї пори року.

Піковий рівень води очікується у суботу і має сягнути 4,5 метра. Це буде мати наслідки для човнів, що рухаються по річці, та ресторанів на воді – деякі з них не зможуть приймати гостей, доки вода не спаде.

DR/Jessie Varin

Повінь вплинула і на маршрут марафону, що буде проходити у неділю 7 квітня. Організатори попередили, що скоригували маршрут на одній з ділянок через підтоплення тунелю Тюїльрі, який розташований паралельно з Сеною неподалік від Лувра. Замість того бігунів спрямують доріжками, які пролягають вище.

Висока вода вплинула і на заходи з підготовки до літніх Олімпійських ігор: на 8 квітня на Сені планували технічні випробування, пов’язані з майбутньою церемонією відкриття. Їх вирішили перенести на кінець травня.

Теперішня сезонна висока вода – набагато менша, аніж під час історичної повені на Сені 1910 року, коли підтопило багато кварталів Парижа і рівень води на піку сягав 8,6 метра.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон повторив обіцянку скупатися в Сені після завершення масштабних очисних робіт і її відкриття для купання після 100-річної перерви.

Перед цим скупатися у Сені пообіцяла і мер Парижа Анн Ідальго.

На Сені в центрі Парижа заплановано проведення трьох олімпійських і паралімпійських змагань – тріатлону, марафонського плавання і паратріатлону.