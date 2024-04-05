Из-за наводнения на Сене подтоплен один из пригородов Парижа, в столице меняют маршрут марафона

Из-за стремительного повышения уровня воды в Сене людям в одном из пригородов Парижа пришлось эвакуироваться, а в столице из-за подтопления набережных изменили маршрут марафона, который запланирован на выходные.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В южном пригороде Парижа Вильнев-Сен-Жорж, что стоит на Сене, днем в пятницу вода начала выходить из берегов и затопила уже много кварталов города. Уровень воды преимущественно незначительный, но некоторым жителям пришлось эвакуироваться. Причиной стали обильные дожди в регионе Бургундия, где также произошли подтопления.

В самом Париже вода в Сене тоже заметно поднялась и подтопила набережные. Впрочем, в мэрии напоминают, что это нормальное явление для этого времени года.

Пиковый уровень воды ожидается в субботу и должен достичь 4,5 метра. Это будет иметь последствия для лодок, движущихся по реке, и ресторанов на воде – некоторые из них не смогут принимать гостей, пока вода не спадет.

DR/Jessie Varin

Наводнение повлияло и на маршрут марафона, который будет проходить в воскресенье 7 апреля. Организаторы предупредили, что скорректировали маршрут на одном из участков из-за подтопления тоннеля Тюильри, который расположен параллельно с Сеной неподалеку от Лувра. Вместо этого бегунов направят дорожками, которые пролегают выше.

Высокая вода повлияла и на мероприятия по подготовке к летним Олимпийским играм: на 8 апреля на Сене планировали технические испытания, связанные с предстоящей церемонией открытия. Их решили перенести на конец мая.

Нынешняя сезонная высокая вода – гораздо меньше, чем во время исторического наводнения на Сене 1910 года, когда подтопило много кварталов Парижа и уровень воды на пике достигал 8,6 метра.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон повторил обещание искупаться в Сене после завершения масштабных очистных работ и ее открытия для купания после 100-летнего перерыва.

Перед этим искупаться в Сене пообещала и мэр Парижа Анн Идальго.

На Сене в центре Парижа запланировано проведение трех олимпийских и паралимпийских соревнований - триатлона, марафонского плавания и паратриатлона.