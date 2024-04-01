Десять департаментів Франції попередили про загрозу повеней
Для десяти департаментів Франції оголосили червоний або помаранчевий рівень попередження через загрозу повеней.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Регіони, яким загрожують підтоплення, розташовані на крайньому півдні, у центрі та на заході країни.
Червоне попередження метеослужба оголосила для центральних департаментів Кот-д’Ор та Іонн через стрімке підвищення води у річці Армансон, що протікає через ці території.
Річка вже почала виходити з берегів у ніч на понеділок, а з вечора в кількох місцях підтоплення загрожують стати більш масштабними. Рівень води, якого Армансон досягла вдень у понеділок, вже перевищив показники повені 2013 року, спрогнозувати максимальне підняття води поки складно.
Ще вісім департаментів – з помаранчевим кодом попередження, один з них – Ендр і Луара – раніше був "червоним". В суботу на території цього департаменту евакуювали понад 560 людей.
У січні цього року окремі регіони Франції та Німеччини також постраждали від повеней, для реагування на стихійне лихо активували Механізм цивільного захисту ЄС.
Нагадаємо, на півдні Польщі в неділю й понеділок пройшов сильний буревій, падіння дерев призвело до загибелі 5 людей.