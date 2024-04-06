На грецькому острові Крит вирує лісова пожежа: населення евакуювали

На грецькому острові Крит у суботу вийшла з-під контролю лісова пожежа, через що влада наказала евакуювати чотири населених пункти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Влада наказала евакуювати населені пункти Ачлія, Галіні, Агіа Фотія та Маврос Колімпос, в яких проживає близько 300 осіб, адже вогонь наблизився до деяких будинків.

За словами пожежноъ служби, під впливом сильного вітру вогонь перекинувся на схили гірського лісу на схід від приморського міста Ієрапетра.

Зазначають, що близько 120 пожежників боролися з вогнем на землі за підтримки двох вертольотів.

Лісові пожежі є звичним явищем у Греції протягом літніх місяців, але уряд заявляє, що надзвичайно сухі, вітряні та спекотні умови, які вчені пов'язують зі зміною клімату, погіршили їх останніми роками.

Минулого року лісова пожежа, що вирувала на північному сході Греції протягом 11 днів, знищила територію, більшу за місто Нью-Йорк, та забрала життя 20 людей.

Згідно з даними, проаналізованими грецькими вченими, минула зима була найтеплішою в історії Греції, що поставило під загрозу життєздатність посівів і викликало побоювання ще одного літа спустошливих лісових пожеж.

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