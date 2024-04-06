На греческом острове Крит бушует лесной пожар: население эвакуировали

На греческом острове Крит в субботу вышел из-под контроля лесной пожар, из-за чего власти приказали эвакуировать четыре населенных пункта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Власти приказали эвакуировать населенные пункты Ачлия, Галини, Агиа Фотия и Маврос Колимпос, в которых проживает около 300 человек, ведь огонь приблизился к некоторым домам.

По словам пожарной службы, под воздействием сильного ветра огонь перекинулся на склоны горного леса к востоку от приморского города Иерапетра.

Отмечается, что около 120 пожарных боролись с огнем на земле при поддержке двух вертолетов.

Лесные пожары являются обычным явлением в Греции в течение летних месяцев, но правительство заявляет, что чрезвычайно сухие, ветреные и жаркие условия, которые ученые связывают с изменением климата, ухудшили их в последние годы.

В прошлом году лесной пожар, бушевавший на северо-востоке Греции в течение 11 дней, уничтожил территорию, большую, чем город Нью-Йорк, и унес жизни 20 человек.

Согласно данным, проанализированным греческими учеными, прошедшая зима была самой теплой в истории Греции, что поставило под угрозу жизнеспособность посевов и вызвало опасения еще одного лета опустошительных лесных пожаров.

Сообщалось, что пасхальная суббота в Польше отметилась рекордной для марта температурой – метеостанция в Тарнове зафиксировала 26,4 градуса тепла.

Напомним, в Испании зафиксировали самый теплый в истории январь с момента начала наблюдений в 1961 году.