Украина и Швейцария согласуют дату Саммита мира в ближайшие дни

В ближайшие дни Украина согласует со Швейцарией дату проведения первого инаугурационного Саммита мира.

Как пишет "Европейская правда", такую надежду президент Украины Владимир Зеленский выразил в интервью для телемарафона "Единые новости", его цитирует пресс-служба ОПУ

Зеленский отметил, что пока списка стран, которые примут участие в мероприятии, нет, однако рассчитывают, что это будет около 80-100 стран.

Как только президент согласует дату проведения саммита с президентом Швейцарии, лидерам государств мира начнут рассылать приглашения.

"Считаем, что это будет самый мощный саммит. Саммит мира. Да, он инаугурационный. Но это очень важный саммит, где мы будем видеть партнеров. И на котором мы построим карту дальнейших шагов по окончанию войны", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул: только совместными усилиями мир может остановить агрессию России, поэтому на саммите ждут страны со всех континентов.

Первый инаугурационный Саммит мира состоится в Швейцарии на основе украинской "формулы мира". На нем страны-участницы подготовят совместный план действий по справедливому миру для Украины.

В Офисе президента Украины заявляют, что Россия, которая нарушает все международные правила и гуманитарные нормы, не будет участницей первого глобального Саммита мира.

Швейцария согласилась организовать Саммит мира по просьбе Украины, о чем оба государства объявили 15 января во время визита Владимира Зеленского в Берн.