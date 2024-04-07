У Греції підвищили рівень загрози через перші лісові пожежі

Греція у неділю підвищила рівень загрози через лісові пожежі до другого найвищого після того, як у суботу надійшли повідомлення про понад 70 лісових пожеж по всій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Незважаючи на те, що більшість з пожеж взяли під контроль, одна із них на острові Крит все ще палала у неділю, повідомили у пожежній службі. Троє людей отримали легкі травми внаслідок пожежі.

До вівторка в деяких частинах Греції очікують на сильний вітер швидкістю до 60 км/год, що зробить ситуацію надзвичайно небезпечною для спалаху пожеж. Йдеться про регіон Афін, центральну частину країни, Кікладські острови та Крит.

Греція пережила останні п’ять тижнів з невеликою кількістю дощів або й взагалі без них – тож Афінська обсерваторія попереджає про тривожний рівень посухи.

Греція зафіксувала рекордну середню температуру взимку в 11,8 градуса за Цельсієм, а з початку квітня температура була надзвичайно високою. У вівторок у Ханьї на Криті температура досягла 31 градуса.

Як і в багатьох інших частинах Середземномор’я, минулого літа Греція постраждала від сильної спеки. 20 людей загинули і майже 175 тисяч гектарів землі згоріли у пожежах.

Експерти кажуть, що сезон лісових пожеж у Греції, який раніше починався в травні, ймовірно, розпочнеться раніше через кліматичні зміни, спричинені людиною.