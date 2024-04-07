В Греции повысили уровень угрозы из-за первых лесных пожаров

Греция в воскресенье повысила уровень угрозы из-за лесных пожаров до второго самого высокого после того, как в субботу поступили сообщения о более чем 70 лесных пожарах по всей стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Несмотря на то, что большинство пожаров взяли под контроль, один из них на острове Крит все еще пылал в воскресенье, сообщили в пожарной службе. Три человека получили легкие травмы в результате пожара.

До вторника в некоторых частях Греции ожидают сильный ветер скоростью до 60 км/ч, что сделает ситуацию чрезвычайно опасной для возгорания пожаров. Речь идет о регионе Афин, центральной части страны, Кикладских островах и Крите.

Греция пережила последние пять недель с небольшим количеством дождей или вообще без них – поэтому Афинская обсерватория предупреждает о тревожном уровне засухи.

Греция зафиксировала рекордную среднюю температуру зимой в 11,8 градуса по Цельсию, а с начала апреля температура была очень высокой. Во вторник у Ханьи на Крите температура достигла 31 градуса.

Как и во многих других частях Средиземноморья, прошлым летом Греция пострадала от сильной жары. 20 человек погибли и около 175 тысяч гектаров земли сгорели в пожарах.

Эксперты говорят, что ранее начинавшийся в мае сезон лесных пожаров в Греции, вероятно, начнется раньше из-за климатических изменений, вызванных человеком.