У НАТО очікують активізації російських кібератак та дезінформації на тлі виборів у ЄС

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що варто бути готовими до активізації російських кібератак і кампаній дезінформації у спробах вплинути на європейські вибори та забезпечити кращі результати політсилам, більш вигідним для Москви.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Джоане запропонував "подивитися, що відбувається у Молдові" для розуміння того, як можуть виглядати спроби російського впливу, та зазначив, що варто очікувати російської дезінформації та кібератак у спробах вплинути на європейські вибори.

"На президентських виборах (у Румунії. – Ред.) не хочу навіть думати, що відбуватиметься у спробах завадити перемозі прозахідних сил і привести до влади когось більш зручного", – додав Мірча Джоане, який сам є представником Румунії.

На уточнювальне запитання про те, чи є в країні політсили, близькі до Кремля, Джоане сказав, що утримається від оціночних суджень.

Водночас він заявив, що Росія "та інші" намагатиметься посприяти тим силам, які "не обов’язково проросійські, але антизахідні".

Джоане додав: як свідчать опитування, 56% румунів вважають, що на виборах будуть фальсифікації, і це також тривожний сигнал.

Нагадаємо, Єврокомісія закликала великі онлайн-платформи вжити заходів перед виборами до Європарламенту, щоб протидіяти поширенню неправдивої інформації і скоординованій роботі мереж ботів.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про впевненість у тому, що Росія спробує у якийсь спосіб "атакувати" літні Олімпійські ігри, які цьогоріч приймає Франція.

