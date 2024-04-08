В Вильнюсе за выходные дважды бросили "коктейлем Молотова" в здание посольства РФ

В столице Литвы Вильнюсе за прошедшие выходные дважды бросили "коктейлем Молотова" в здание посольства России, никто не пострадал.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в полиции.

Первый раз неизвестный бросил в здание посольства бутылку с зажигательной смесью около 2:15 в ночь на воскресенье.

В ночь на понедельник инцидент повторился в 2:46. Сообщают, что повреждена стена здания.

В полиции сообщили LRT, что еще не установили подозреваемых. По фактам ведется досудебное расследование по ст. 187 Уголовного кодекса – "уничтожение или причинение вреда имуществу опасным способом".

Напомним, с 2022 года Литва выслала из страны посла России и отозвала из Москвы своего посла, после чего в Вильнюсе дипмиссию РФ возглавляет временный поверенный.