Голова МАГАТЕ обговорив небезпеку на Запорізькій АЕС із головою МЗС Румунії

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 8 квітня провів зустріч із міністеркою закордонних справ Румунії Лумініце Одобеску під час візиту до Бухареста, де зокрема обговорив і ситуацію в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сповістило румунське МЗС.

Під час зустрічі голова румунської дипломатії наголосила на ключовій ролі МАГАТЕ в забезпеченні стандартів ядерної безпеки та запобіганні аварії на українських атомних електростанціях.

Вона також нагадала про атаки на Запорізьку АЕС, які почастішали в останні дні, й наголосила на ролі МАГАТЕ в забезпеченні безпечного та надійного використання ядерних технологій у мирних цілях.

Гроссі й Одобеску також обговорили співпрацю агентства у Румунії у сфері розвитку ядерної енергетики, зокрема встановоення малих модульних реакторів.

Запорізька АЕС окупована російськими військами, а через постійні російські обстріли, в яких Москва звинувачувала Україну, не раз відмикалась від української енергомережі.

У травні минулого року Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН представив оновлений план забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції, але його втілення так і не зрушило з мертвої точки.