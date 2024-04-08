Глава МАГАТЭ обсудил опасность на Запорожской АЭС с главой МИД Румынии

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 8 апреля провел встречу с министром иностранных дел Румынии Луминице Одобеску во время визита в Бухарест, где в частности обсудил и ситуацию в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщил румынский МИД.

Во время встречи глава румынской дипломатии отметила ключевую роль МАГАТЭ в обеспечении стандартов ядерной безопасности и предотвращении аварии на украинских атомных электростанциях.

Она также напомнила об атаках на Запорожскую АЭС, которые участились в последние дни, и подчеркнула роль МАГАТЭ в обеспечении безопасного и надежного использования ядерных технологий в мирных целях.

Гросси и Одобеску также обсудили сотрудничество агентства в Румынии в сфере развития ядерной энергетики, в частности установку малых модульных реакторов.

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками, а из-за постоянных российских обстрелов, в которых Москва обвиняла Украину, не раз отключалась от украинской энергосети.

В мае прошлого года Гросси на заседании Совета безопасности ООН представил обновленный план обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, но его воплощение так и не сдвинулось с мертвой точки.