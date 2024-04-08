Глава МАГАТЭ обсудил опасность на Запорожской АЭС с главой МИД Румынии
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 8 апреля провел встречу с министром иностранных дел Румынии Луминице Одобеску во время визита в Бухарест, где в частности обсудил и ситуацию в Украине.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщил румынский МИД.
Во время встречи глава румынской дипломатии отметила ключевую роль МАГАТЭ в обеспечении стандартов ядерной безопасности и предотвращении аварии на украинских атомных электростанциях.
Она также напомнила об атаках на Запорожскую АЭС, которые участились в последние дни, и подчеркнула роль МАГАТЭ в обеспечении безопасного и надежного использования ядерных технологий в мирных целях.
Гросси и Одобеску также обсудили сотрудничество агентства в Румынии в сфере развития ядерной энергетики, в частности установку малых модульных реакторов.
Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками, а из-за постоянных российских обстрелов, в которых Москва обвиняла Украину, не раз отключалась от украинской энергосети.
В мае прошлого года Гросси на заседании Совета безопасности ООН представил обновленный план обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, но его воплощение так и не сдвинулось с мертвой точки.