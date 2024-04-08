Трамп знову намагається відтягнути перший суд у кримінальній справі в Нью-Йорку

Адвокати Дональда Трампа 8 квітня подали апеляційний у справі про вплив на вибори, який розглядається в окрузі Мангеттен у Нью-Йорку, вкотре намагаючись відтягнути початок судового процесу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Позов Трампа до апеляційного суду Нью-Йорка містить вимогу відкласти початок судового розгляду, запланованого на 15 квітня, а також оскаржити накладену на Трампа заборону висловлюватись щодо свідків прокурорів і сім'ї судді Мерчана.

Це перша спроба адвокатів експрезидента США затягнути кримінальний судовий розгляд через апеляцію. Як стверджує NYT, вона навряд чи матиме успіх, позаяк до початку суду залишилось небагато часу.

Паралельно Трамп хоче домогтисть відводу судді Мангеттену, посилаючись на те, що він нібито має конфлікт інтересів: його донька працює у консалтинговій фірмі, яка обслуговувала передвиборчу кампанію Джо Байдена у 2020 році.

Нагадаємо, ця справа стосується історії, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.

У разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента 2024 року всі кримінальні справи, де він фігурує, найімовірніше, будуть призупинені.