Трамп снова пытается оттянуть первый суд по уголовному делу в Нью-Йорке

Адвокаты Дональда Трампа 8 апреля подали апелляцию по делу о влиянии на выборы, которое рассматривается в округе Манхэттен в Нью-Йорке, в очередной раз пытаясь оттянуть начало судебного процесса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Иск Трампа в апелляционный суд Нью-Йорка содержит требование отложить начало судебного разбирательства, запланированного на 15 апреля, а также обжаловать наложенный на Трампа запрет высказываться в отношении свидетелей прокуроров и семьи судьи Мерчана.

Это первая попытка адвокатов экс-президента США затянуть уголовное судебное разбирательство через апелляцию. Как утверждает NYT, она вряд ли будет иметь успех, поскольку до начала суда осталось немного времени.

Параллельно Трамп хочет добиться отвода судьи Манхэттена, ссылаясь на то, что он якобы имеет конфликт интересов: его дочь работает в консалтинговой фирме, которая обслуживала предвыборную кампанию Джо Байдена в 2020 году.

Напомним, это дело касается истории, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена.

В случае победы Дональда Трампа на выборах президента 2024 года все уголовные дела, где он фигурирует, скорее всего, будут приостановлены.