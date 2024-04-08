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Трамп снова пытается оттянуть первый суд по уголовному делу в Нью-Йорке

Новости — Понедельник, 8 апреля 2024, 19:57 — Олег Павлюк

Адвокаты Дональда Трампа 8 апреля подали апелляцию по делу о влиянии на выборы, которое рассматривается в округе Манхэттен в Нью-Йорке, в очередной раз пытаясь оттянуть начало судебного процесса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Иск Трампа в апелляционный суд Нью-Йорка содержит требование отложить начало судебного разбирательства, запланированного на 15 апреля, а также обжаловать наложенный на Трампа запрет высказываться в отношении свидетелей прокуроров и семьи судьи Мерчана.

Это первая попытка адвокатов экс-президента США затянуть уголовное судебное разбирательство через апелляцию. Как утверждает NYT, она вряд ли будет иметь успех, поскольку до начала суда осталось немного времени.

Первый уголовный суд над Трампом в Нью-Йорке начнется 15 апреля

Параллельно Трамп хочет добиться отвода судьи Манхэттена, ссылаясь на то, что он якобы имеет конфликт интересов: его дочь работает в консалтинговой фирме, которая обслуживала предвыборную кампанию Джо Байдена в 2020 году.

Напомним, это дело касается истории, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена.

В случае победы Дональда Трампа на выборах президента 2024 года все уголовные дела, где он фигурирует, скорее всего, будут приостановлены.

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