Березень 2024 року виявився 10-м поспіль найтеплішим місяцем в історії спостережень

Європейська служба з питань змін клімату Copernicus повідомила, що березень 2024 року глобально став найтеплішим в історії спостережень і це вже десятий поспіль рекордний місяць.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Copernicus.

Березень 2024 року виявився найтеплішим за усі попередні у період, відколи ведуться спостереження. Середня температура над поверхнею землі складала 14,14°C, що на 0,73°C вище за середні показники у 1991-2020 роках і на 0,10°C більше за попередній рекорд березня 2016 року.

З цими показниками березень став десятим поспіль місяцем, коли температурні показники вищі, ніж у всі попередні роки ведення спостережень.

Відносно доіндустріальних середніх показників березня 1850-1900 років, березень 2024 року глобально був теплішим на 1,68°C.

Безпосередньо у Європі березень 2024 року виявився на 2,12°C теплішим за середні березневі показники 1991-2020 років і став другим найтеплішим в історії, лиш трохи поступившись березню 2014 року.

2023 рік агентство оголосило глобально найтеплішим в історії спостережень.

Як повідомляли, Єврокомісія планує рекомендувати країнам ЄС скоротити чисті викиди парникових газів на 90% до 2040 року.