У Фінляндії четверо з п’яти громадян підтримують евтаназію

Переважна більшість фінів підтримують евтаназію, або позбавлення людини життя з метою припинити її страждання від невиліковної хвороби або старості.

Про це свідчать результати опитування телерадіокомпанії Yle.

Молоді люди до 25 років більш прихильні до легалізації евтаназії, ніж старше покоління.

При цьому евтаназія пацієнтів із порушеннями пам'яті має не настільки однозначне схвалення. Троє з п'яти схвалили б припинення життя близької людини, яка страждає на захворювання пам'яті, у міру прогресування хвороби.

Лікар паліативної допомоги Юха Ханнінен, який тривалий час очолював хоспіс Terhokoti, вважає результати опитування Yle очікуваними.

"Підтримка евтаназії у фінському суспільстві залишається досить стабільною. Близько трьох чвертей, або понад 70 відсотків усього населення вже давно виступають за її легалізацію", – коментує він.

Ханнінен є одним з авторів громадянської ініціативи про легалізацію евтаназії за сприяння лікаря. Петиція зібрала понад 50 тисяч підписів і надійде на розгляд парламенту.

У 2018 році подібна петиція також зібрала необхідну кількість підписів, однак тоді парламент відхилив громадянську ініціативу.

Нагадаємо, минулого року евтаназію для невиліковно хворих легалізувала Португалія.