У Фінляндії ініціатива за легалізацію евтаназії зібрала підписи для розгляду парламентом

У Фінляндії ініціатива щодо легалізації евтаназії зібрала достатню кількість підписів на свою підтримку, після чого парламент зобов’язаний розглянути її.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Законодавча ініціатива зібрала на спеціальному сервісі понад 50 тисяч голосів, що є необхідною межею для того, щоб пропозиція потрапила на розгляд парламенту.

Попереднього разу це питання виносили на розгляд у 2018 році, тоді більшість депутатів відхилили ініціативу.

Ймовірно, так само станеться і цього разу, оскільки питання є "червоною лінією" для християнських демократів, одного з коаліційних партнерів у чинній владі.

Під час передвиборчих дискусій прем’єр Петтері Орпо з основної керівної партії "Національна коаліція" дав зрозуміти, що відкритий до такої ініціативи, "Справжні фіни" та Шведська народна партія ухилилися від чіткої відповіді, але християнські демократи висловилися рішуче проти. В урядовій програмі питання евтаназії не згадується.

Нагадаємо, минулого року евтаназію для невиліковно хворих легалізувала Португалія.

У Нідерландах нещодавно за своїм рішенням скористалися евтаназією колишній прем'єр та його дружина, яким було по 93 роки.