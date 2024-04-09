В Финляндии четверо из пяти граждан поддерживают эвтаназию

Подавляющее большинство финнов поддерживают эвтаназию, или лишение человека жизни с целью прекратить его страдания от неизлечимой болезни или старости.

Об этом свидетельствуют результаты опроса телерадиокомпании Yle.

Молодые люди до 25 лет более привержены легализации эвтаназии, чем старшее поколение.

При этом эвтаназия пациентов с нарушениями памяти имеет не столь однозначное одобрение. Трое из пяти одобрили бы прекращение жизни близкого человека, страдающего заболеванием памяти, по мере прогрессирования болезни.

Врач паллиативной помощи Юха Ханнинен, долгое время возглавлявший хоспис Terhokoti, считает результаты опроса Yle ожидаемыми.

"Поддержка эвтаназии в финском обществе остается достаточно стабильной. Около трех четвертей, или более 70 процентов всего населения уже давно выступают за ее легализацию", – комментирует он.

Ханнинен является одним из авторов гражданской инициативы о легализации эвтаназии при содействии врача. Петиция собрала более 50 тысяч подписей и поступит на рассмотрение парламента.

В 2018 году подобная петиция также собрала необходимое количество подписей, однако тогда парламент отклонил гражданскую инициативу.

Напомним, в прошлом году эвтаназию для неизлечимо больных легализовала Португалия.