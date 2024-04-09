Туск анонсував перестановки в уряді Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що його уряд буде реконструйований на межі весни та літа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило польське видання Onet.

Туск зазначив, що дасть оцінку роботі всіх міністрів і на основі цього будуть прийняті відповідні рішення.

"Реконструкція уряду обов’язково відбудеться. Це залежатиме виключно від змістовної оцінки міністрів чи їх політичного рішення. Є ознаки того, що деякі люди захочуть балотуватися до Європейського парламенту. Однак це будуть поодинокі випадки. Але ми попрощаємося з тими, хто не використав ці місяці по максимуму", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Туск повідомив, що сьогодні проведе розмову з цього приводу з лідерами коаліційних партій.

Наприкінці березня Onet повідомляв, що кілька міністрів можуть попрощатися зі своїми посадами через те, що деякі члени уряду вже почали "дратувати" прем'єр-міністра, серед них – міністерка з питань клімату Пауліна Генніг-Клоска.

За інформацією Onet, міністр з питань розвитку Кшиштоф Гетьман хоче балотуватися до Європарламенту. Можливо, до Брюсселя захоче поїхати і міністр культури Бартломей Сенкевич.

Уряд Дональда Туска склав присягу та офіційно розпочав роботу 13 грудня.

Цими вихідними у Польщі відбулись місцеві вибори, за підсумками яких і опозиційна "Право і справедливість", і політсила прем’єра Туска не виграли, але й не програли.

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