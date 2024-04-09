Туск анонсировал перестановки в правительстве Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о перестановках в своем правительстве, которые должны состояться на рубеже весны и лета.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило польское издание Onet.
Туск отметил, что даст оценку работе всех министров и на основе этого будут приняты соответствующие решения.
"Реконструкция правительства обязательно состоится. Это будет зависеть исключительно от содержательной оценки министров или их политического решения. Есть признаки того, что некоторые люди захотят баллотироваться в Европейский парламент. Однако это будут единичные случаи. Но мы попрощаемся с теми, кто не использовал эти месяцы по максимуму", – сказал премьер-министр Польши.
Туск сообщил, что сегодня проведет разговор по этому поводу с лидерами коалиционных партий.
В конце марта Onet сообщал, что несколько министров могут попрощаться со своими должностями из-за того, что некоторые члены правительства уже начали "раздражать" премьер-министра, среди них – министр по вопросам климата Паулина Генниг-Клоска.
По информации Onet, министр по вопросам развития Кшиштоф Гетьман хочет баллотироваться в Европарламент. Возможно, в Брюссель захочет поехать и министр культуры Бартломей Сенкевич.
Правительство Дональда Туска приняло присягу и официально начало работу 13 декабря.
В эти выходные в Польше состоялись местные выборы, по итогам которых и оппозиционная "Право и справедливость", и политсила премьера Туска не выиграли, но и не проиграли.
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