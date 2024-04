Боррель заявив, що Росія повинна залишити ЗАЕС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після дронової атаки на Запорізьку атомну електростанцію заявив, що Росія повинна залишити ЗАЕС.

Про це Боррель написав у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Боррель зазначив, що безрозсудна атака безпілотників на Запорізьку АЕС збільшує ризик небезпечної ядерної аварії, і такі атаки потрібно припинити.

Він висловив повну підтримку гендиректору Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі та самій МАГАТЕ.

"Росія має вийти із Запорізької АЕС", – зажадав Жозеп Боррель.

