Боррель заявил, что Россия должна покинуть ЗАЭС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после дроновой атаки на Запорожскую атомную электростанцию заявил, что Россия должна покинуть ЗАЭС.

Об этом Боррель написал в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Боррель отметил, что безрассудная атака беспилотников на Запорожскую АЭС увеличивает риск опасной ядерной аварии, и такие атаки следует прекратить.

Он выразил полную поддержку гендиректору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси и самой МАГАТЭ.

"Россия должна выйти из Запорожской АЭС", – потребовал Жозеп Боррель.

Reckless drone attack against Zaporizhzhia nuclear power plant increases risk of dangerous nuclear accident. Such attacks must stop.



Full support for DG @RapahelMGrossi and @iaeaorg.



Russia should withdraw from Zaporizhzhia nuclear power plant.