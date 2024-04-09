МЗС закликає до санкцій проти ядерного сектора Росії на тлі ситуації на ЗАЕС

Міністерство закордонних справ засудило безвідповідальне ставлення Росії до ядерної безпеки на тлі ситуації на окупованій нею Запорізькій атомній електростанції та закликало міжнародних партнерів відреагувати на це.

Про це йдеться в опублікованій увечері 9 квітня заяві МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство звинуватило Росію в дезінформаційній кампанії довкола ЗАЕС, яка прикриває мілітаризацію цього об’єкта та намагання вкрасти його.

"Закликаємо всі держави та міжнародні організації, які цінують норми і принципи ядерної безпеки, рішуче засудити російські провокації на ЗАЕС та приєднатися до втілення формули миру президента України Володимира Зеленського, одним з важливих пунктів якої є відновлення ядерної та радіаційної безпеки", – наголосили там.

Також МЗС закликало партнерів посилити тиск на Росію, "зокрема санкційний тиск у сфері атомної енергетики", аби запобігти подальшим провокаціям Москви на ЗАЕС та сприяти звільненню станції.

Запорізька АЕС окупована російськими військами, а через постійні російські обстріли, в яких Москва звинувачувала Україну, не раз відмикалась від української енергомережі.

Міжнародне агентство з атомної енергії 9 квітня повідомило про атаку безпілотників на навчальний центр ЗАЕС, розміщений на її майданчику. Українська розвідка заявила, що Росія зімітувала атаку.