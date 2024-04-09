МИД призывает к санкциям против ядерного сектора России на фоне ситуации на ЗАЭС

Министерство иностранных дел осудило безответственное отношение России к ядерной безопасности на фоне ситуации на оккупированной ею Запорожской атомной электростанции и призвало международных партнеров отреагировать на это.

Об этом говорится в опубликованном вечером 9 апреля заявлении МИД, сообщает "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство обвинило Россию в дезинформационной кампании вокруг ЗАЭС, которая прикрывает милитаризацию этого объекта и попытки украсть его.

"Призываем все государства и международные организации, которые ценят нормы и принципы ядерной безопасности, решительно осудить российские провокации на ЗАЭС и присоединиться к воплощению формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, одним из важных пунктов которой является восстановление ядерной и радиационной безопасности", – отметили там.

Также МИД призвал партнеров усилить давление на Россию, "в частности санкционное давление в сфере атомной энергетики", чтобы предотвратить дальнейшие провокации Москвы на ЗАЭС и способствовать освобождению станции.

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками, а из-за постоянных российских обстрелов, в которых Москва обвиняла Украину, не раз отключалась от украинской энергосети.

Международное агентство по атомной энергии 9 апреля сообщило об атаке беспилотников на учебный центр ЗАЭС, размещенный на ее площадке. Украинская разведка заявила, что Россия сымитировала атаку.