Дуда порадовался 20-й годовщине членства Польши в Евросоюзе, но покритиковал ЕС

Президент Польши Анджей Дуда в своем обращении к 20-й годовщине вступления страны в ЕС сосредоточился на позитивах, которые Польше дало членство, но включил в него и критические ремарки накануне европейских выборов.

Его заявление приводит RMF 24, сообщает "Европейская правда".

Дуда отметил, что 1 мая 2004 года было очень удачным днем для Польши, поскольку несколько поколений мечтали о возвращении в политическое сообщество западного мира – объединенную Европу. По его словам, "20 лет нашего присутствия в ЕС – это большой успех для каждого из нас".

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"Тысячи инвестиций, отличное использование европейских фондов, экспансия польских компаний в Европе. Посмотрите, как изменилась Польша за это время. Мы прекрасно использовали этот период", – подчеркнул он.

В то же время Дуда отметил, что "сегодня мы являемся свидетелями большого спора о будущем виде Европейского Союза".

"Существуют тревожные тенденции федерализации, говорят об изменениях в договорах, которые будут ограничивать суверенитет государств-членов. Наше присутствие в Европейском Союзе является смыслом существования Польши, но мы поддерживаем Европу свободных наций! Европа родины!" – отметил польский президент.

Как он добавил, политики и официальные лица ЕС иногда "могут быть трудными партнерами".

"Мы видели это много раз за последние годы. Интересы бюрократии ЕС и некоторых государств-членов порой противоречат польским. В ЕС ежедневно идет борьба, жесткая борьба за интересы отдельных стран, и их нужно отстаивать эффективно", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что "именно поэтому выборы в Европарламент, которые состоятся 9 июня, будут такими важными". "От того, каких представителей мы выберем, будет зависеть направление, в котором будет двигаться ЕС, и то, как будут вестись польские дела в ЕС. Я призываю вас участвовать в этих выборах", – заявил президент Польши.

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что вступление ее страны в ЕС 20 лет назад позволяет сегодня помогать Украине.

Во вторник по случаю 20-летия членства в ЕС Эстонии и еще девяти государств у штаб-квартиры Еврокомиссии подняли флаги этих стран.

1 мая 2004 года к ЕС присоединились Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения.

На момент присоединения 10 государств членами ЕС были только 15 стран, поэтому это расширение называют "большим взрывом".