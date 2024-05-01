Европейские "Зеленые" предлагают создать миллиардный фонд для более быстрого "зеленого перехода" ЕС
Европейские "Зеленые" выступили с идеей создать спецфонд на 150 млрд евро для стимулирования зеленой трансформации экономики Евросоюза.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.
В рамках подготовки к европейским выборам, которые состоятся чуть больше чем через месяц, "Зеленые" выпустили аналитический документ, в котором аргументируют, что Европа рискует потерять лидерство в "зеленом переходе" и Брюссель должен создать стимулы для того, чтобы активизировать реструктуризацию экономики в соответствии с этими целями.
Достичь этого предлагают с помощью создания спецфонда на 150 млрд евро, для которого ЕС возьмет совместные заимствования, чтобы обеспечивать прямые инвестиции в "зеленые" отрасли.
Также предлагают создать новый координационный комитет на уровне Еврокомиссии, чтобы направлять эти средства и координировать индустриальную политику на уровне ЕС.
"Европа должна инвестировать сейчас, иначе мы потеряем связь", – отметил соавтор документа, евродепутат Михал Блосс.
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