В Британии проверяют OnlyFans из-за возможного доступа детей к порнографии

Британский регулятор Ofcom начал расследование относительно того, достаточно ли мер принимает платформа OnlyFans для предотвращения доступа детей к порнографии.

Об этом регулятор сообщил 1 мая, пишет "Европейская правда".

Действующие правила регулирования онлайн-контента в Великобритании обязывают платформы для обмена видео "принимать надлежащие меры" для предотвращения доступа к порнографическим материалам лицам младше 18 лет.

"Рассмотрев материалы, которые мы получили от OnlyFans в ответ на официальные информационные запросы, мы имеем основания подозревать, что платформа не внедрила меры по проверке возраста таким образом, чтобы в достаточной степени защитить детей в возрасте до 18 лет от порнографических материалов", – говорится в сообщении Ofcom.

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Также регулятор заявил, что расследует, не нарушил ли OnlyFans свои обязанности по предоставлению полной и точной информации в ответ на предусмотренные законом запросы.

В прошлом году в Британии вступил в силу новый закон о безопасности в интернете, который требует, чтобы соцсети блокировали доступ детей к порнографии и вредному контенту.

Согласно закону, Ofcom может оштрафовать компании, которые не соблюдают эти требования, на сумму до 18 миллионов фунтов стерлингов или 10% от их глобального оборота – в зависимости от того, какая сумма больше.

OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тимоти Стокли. Платформа берет с пользователей плату за доступ к контенту авторов и популярна прежде всего за счет развлечений для взрослых и эротического контента.

В прошлом году Суд ЕС обязал OnlyFans платить налог на добавленную стоимость со всей суммы, уплаченной подписчиком, а не только с 20%-го сбора.