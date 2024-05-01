Голова МЗС Німеччини: Європа повинна стати безпековим союзом

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у день 20-річчя східного розширення Європейського Союзу сказала, що цей крок зробив об'єднання безпечнішим, але нині воно потребує нової політики безпеки.

Про це Бербок заявила 1 травня під час візиту до Польщі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit.

За словами голови німецького МЗС, включення десяти держав до Європейського Союзу держав 20 років тому принесло користь усьому ЄС, зробило його сильнішим і, перш за все, безпечнішим.

"Сьогодні ми відчуваємо, що ми стали сильнішими як єдиний Європейський Союз, що складається з 27 країн", – продовжила Бербок, пояснивши, що йдеться не лише про торгівлю, а й про полегшення транскордонної взаємодії.

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Вона, однак, відзначила, що повномасштабна російська агресія проти України потребує реформи політики безпеки ЄС.

"Європа повинна стати безпековим союзом. Ми більше не можемо дозволити собі сірі зони в Європі", – вважає очільниця МЗС Німеччини.

Для цього, на її думку, Євросоюз необхідно реформувати, "щоб він став сильнішим з погляду політики безпеки, щоб він справді говорив одним голосом", а, країни, які також хочуть стати "частиною цього союзу свободи і миру", повинні бути прийняті до ЄС.

Раніше, нагадаємо, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель також заявив, що ЄС потрібна зміна парадигми європейської оборони.

У березні Європейська комісія представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, яка передбачає тісне залучення України.