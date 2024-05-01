Глава МИД Германии: Европа должна стать союзом по безопасности

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в день 20-летия восточного расширения Европейского Союза сказала, что этот шаг сделал объединение безопасным, но сейчас оно нуждается в новой политике безопасности.

Об этом Бербок заявила 1 мая во время визита в Польшу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit.

По словам главы немецкого МИД, включение десяти государств в Европейский Союз государств 20 лет назад принесло пользу всему ЕС, сделало его сильнее и, прежде всего, безопаснее.

"Сегодня мы чувствуем, что мы стали сильнее как единый Европейский Союз, состоящий из 27 стран", – продолжила Бербок, пояснив, что речь идет не только о торговле, но и об облегчении трансграничного взаимодействия.

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Она, однако, отметила, что полномасштабная российская агрессия против Украины требует реформы политики безопасности ЕС.

"Европа должна стать союзом по безопасности. Мы больше не можем позволить себе серые зоны в Европе", – считает глава МИД Германии.

Для этого, по ее мнению, Евросоюз необходимо реформировать, "чтобы он стал сильнее с точки зрения политики безопасности, чтобы он действительно говорил одним голосом", а, страны, которые также хотят стать "частью этого союза свободы и мира", должны быть приняты в ЕС.

Ранее, напомним, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель также заявил, что ЕС нужна смена парадигмы европейской обороны.

В марте Европейская комиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС, которая предусматривает тесное привлечение Украины.