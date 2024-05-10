США анонсували нові поставки озброєнь Україні найближчими тижнями

Сполучені Штати планують оголосити про нові партії військової допомоги для України найближчими тижнями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

За словами представника Держдепу, що Вашингтон може зробити як партнер Києва – це продовжувати його військову та економічну підтримку, "і передусім зробити все, що в наших силах, аби Україна могла стояти на своїх двох ногах".

"Я можу запевнити, що в найближчі кілька тижнів буде більше оголошень", – зазначив Міллер.

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З огляду на це речник Держдепу нагадав про нещодавно ухвалений пакет додаткового фінансування України у Конгресі.

Раніше Міллер заявив, що Сполучені Штати працюють над підготовкою нового пакету оборонної допомоги для України в межах наданого Києву фінансування.

Перед цим очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування і потрібен час, щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.