США працюють над підготовкою нового пакету допомоги для України

Сполучені Штати працюють над підготовкою нового пакету оборонної допомоги для України в межах наданого Києву фінансування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

За словами представника Держдепу, США планують повернутися до того темпу виділення допомоги Україні, якого Вашингтон дотримувався до перерви у фінансуванні.

"Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні", – зазначив він, не уточнивши, коли адміністрація президента може оголосити про цю допомогу.

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Напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування і потрібен час, щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Крім того, за даними NYT, у США вважають малоймовірним обвал оборони України.