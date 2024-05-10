США анонсировали новые поставки вооружений Украине в ближайшие недели

Соединенные Штаты планируют объявить о новых партиях военной помощи для Украины в ближайшие недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

По словам представителя Госдепа, что Вашингтон может сделать как партнер Киева – это продолжать его военную и экономическую поддержку, "и прежде всего сделать все, что в наших силах, чтобы Украина могла стоять на своих двух ногах".

"Я могу заверить, что в ближайшие несколько недель будет больше объявлений", – отметил Миллер.

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Учитывая это, представитель Госдепа напомнил о недавно принятом пакете дополнительного финансирования Украины в Конгрессе.

Ранее Миллер заявил, что Соединенные Штаты работают над подготовкой нового пакета оборонной помощи для Украины в рамках предоставленного Киеву финансирования.

Перед этим глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и нужно время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.