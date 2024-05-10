Туск і Качинський обмінялися звинуваченнями про "російський вплив"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що має численні питання до попередньої влади у контексті можливого впливу Росії на її представників, а лідер нині опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що ситуація дзеркально протилежна.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У четвер Дональд Туск під час виступу у Сеймі торкнувся питання про суддю-перебіжчика, який захотів "політичного притулку" у Білорусі, та від цього перейшов до критики попередньої влади у контексті захисту від російського та білоруського впливу.

Серед іншого, Туск сказав, що "якби якийсь міністр оборони зробив такі речі як пан Мацеревич і його команда (...) то стояв би галас про зраду", а також поцікавився, про що у далекому минулому Ярослав Качинський міг "багато місяців спілкуватися з агентом КДБ Анатолієм Васіним, що він сам визнавав".

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"І служби, і прокуратура, і комісія щодо російського впливу, яку ми створимо відповідно до конституції, дуже ретельно розслідуватимуть – без камер, без цирку і медійних фестивалів – російські та білоруські впливи на уряд "Об’єднаної правиці", – заявив Туск.

Качинський прокоментував зустрічі із Васіним у 1989 році, зазначивши, що це було прямо пов’язано з його обов’язками на той момент у контексті організації візиту Леха Валенси до Москви і що контакти припинилися, коли він обіймав посади в уряді. Він назвав звинувачення у зв’язку з тими подіями безглуздими.

Також Качинський заявив, що є "повно доказів, які свідчать, що тут послідовно реалізовують російський порядок денний (...) як це було під час їхнього (політсили Туска) попереднього перебування при владі".

"Те, що вони зараз роблять, для будь-якої мислячої людини є 100% доказом того, що я колись казав і що тоді засуджували – що під їхньою владою Польща стає німецько-російським кондомініумом. Зараз, можливо, більшою мірою німецьким і меншою – російським, але все ж і російським", – заявив Качинський у відповідь.

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