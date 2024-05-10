Туск и Качиньский обменялись обвинениями о "российском влиянии"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что имеет многочисленные вопросы к предыдущей власти в контексте возможного влияния России на ее представителей, а лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что ситуация зеркально противоположная.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В четверг Дональд Туск во время выступления в Сейме затронул вопрос о судье-перебежчике, который захотел "политического убежища" в Беларуси, и от этого перешел к критике предыдущей власти в контексте защиты от российского и белорусского влияния.

Среди прочего, Туск сказал, что "если бы какой-то министр обороны сделал такие вещи как господин Мацеревич и его команда (...) то стоял бы шум об измене", а также поинтересовался, о чем в далеком прошлом Ярослав Качиньский мог "много месяцев общаться с агентом КГБ Анатолием Васиным, что он сам признавал".

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"И службы, и прокуратура, и комиссия по российскому влиянию, которую мы создадим в соответствии с конституцией, будут очень тщательно расследовать – без камер, без цирка и медийных фестивалей – российские и белорусские влияния на правительство „Объединенных правых", – заявил Туск.

Качиньский прокомментировал встречи с Васиным в 1989 году, отметив, что это было прямо связано с его обязанностями на тот момент в контексте организации визита Леха Валенсы в Москву и что контакты прекратились, когда он занимал должности в правительстве. Он назвал обвинения в связи с теми событиями бессмысленными.

Также Качиньский заявил, что есть "полно доказательств, свидетельствующих, что здесь последовательно реализуют российскую повестку дня (...) как это было во время их (политсилы Туска) предыдущего пребывания у власти".

"То, что они сейчас делают, для любого мыслящего человека является 100% доказательством того, что я когда-то говорил и что тогда осуждали – что под их властью Польша становится немецко-российским кондоминиумом. Сейчас, возможно, в большей степени немецким и в меньшей – российским, но все же и российским", – заявил Качиньский в ответ.

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