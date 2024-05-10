Економіка Британії значно відновилася в першому кварталі, вийшовши з технічної рецесії

Економіка Великої Британії значно відновилася за перші три місяці 2024 року, вийшовши з так званої технічної рецесії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Офіс національної статистики Сполученого Короліства заявив, що економіка зросла на 0,6% у першому кварталі порівняно з попереднім тримісячним періодом, причому зростання відбулося в усіх галузях, зокрема, у найважливішій – секторі послуг.

Це зростання виявилося вищим за прогнозовані економістами 0,4% та найсильнішим з четвертого кварталу 2021 року, коли економіка відновлювалася після різкого падіння під час пандемії коронавірусу.

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Це сталося після двох кварталів помірного спаду, який у Великій Британії визначається як рецесія. Попри квартальне зростання, економіка країни майже не зросла за останній рік.

Втім, економісти висловили сподівання, що зі зниженням інфляції та відсоткових ставок британська економіка може вступити в період більш стійкого зростання.

"Це напрочуд сильне відновлення та може свідчити про ймовірний поворотний момент для економіки", – сказав директор з економічних досліджень компанії Deloitte Дебапратім Де.

Нещодавно керівна у Великій Британії Консервативна партія висловила сподівання, що плани знизити податки, про які оголосив міністр фінансів Джеремі Гант, допоможуть їй покращити результати на парламентських виборах, на яких опитування пророкують консерваторам поразку.

Раніше повідомляли, що економіка Великої Британії знову зростала в січні після неглибокої рецесії в другій половині 2023 року.

Перед цим стало відомо, що економіка Великої Британії впала в рецесію в другій половині 2023 року.