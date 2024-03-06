AP: Керівна партія Британії сподівається, що зниження податків може допомогти їй на виборах

Провладна у Великій Британії Консервативна партія сподівається, що плани знизити податки, про які оголосив міністр фінансів Джеремі Гант, допоможе їм покращити результати на парламентських виборах, де опитування пророкують їй поразку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Як зазначає видання, прем'єр Британії Ріші Сунак не виключає, що парламентські вибори можуть відбутися вже цієї весни, і ухвалений у середу бюджет зі скороченням податків може стати плацдармом для надій партії.

Очікують, що міністр фінансів Гант оголосить про скорочення національного страхування – податку, який сплачують 27 мільйонів працівників, – на 2 відсоткових пункти, до 8%.

Також є очікування, що це зниження буде частково оплачено за рахунок низки підвищень податків, можливо, на авіаквитки бізнес-класу, вейпи та вищий податок, що стягується з нафтогазовидобувних компаній.

Крім того, не виключають, що Гант може скасувати податковий статус іноземців, який дозволяє деяким заможним особам уникати сплати податків у Великій Британії.

В умовах, коли британська економіка перебуває на межі рецесії, а державні фінанси розтягнуті, у нього не так багато можливостей для значного скорочення податків – якщо тільки він не запропонує план нового періоду жорсткої економії для державних послуг, які і без того відчувають нестачу коштів.

Примітно, що скорочення податків, оголошене в листопаді 2023 року не допомогло відродити рейтинги консерваторів, адже опитування за опитуванням показують, що партія, яка перебуває при владі з 2010 року, наближається до однієї з найбільших своїх поразок опозиційним лейбористам.

Раніше повідомляли, що Гант розглядає можливість зменшення податків для збільшення надходжень у бюджет, який представить у середу.

Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, проведеним YouGov, провладна у Британії консервативна партія зазнає приголомшливої поразки на виборах.

Прем'єр Британії Ріші Сунак, який має право призначити вибори, коли захоче, але не пізніше січня 2025 року, наголосив, що його "робоче припущення" полягає в тому, що вибори відбудуться в другій половині 2024 року.

У липні рейтинг підтримки Сунака серед усіх британців упав до найнижчого рівня з моменту призначення на посаду.