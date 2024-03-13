Економіка Великої Британії повернулась до зростання

Економіка Великої Британії знову зростала в січні після неглибокої рецесії в другій половині 2023 року, що принесло певне полегшення прем'єр-міністру Ріші Сунаку напередодні виборів, які очікуються цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Валовий внутрішній продукт у січні 2024 року зріс на 0,2% в місячному обчисленні, що сталося завдяки відновленню роздрібної торгівлі та житлового будівництва, після падіння на 0,1% в грудні.

Втім, зазначає агентство, ще занадто рано говорити про те, що британська економіка вийшла з рецесії. ВВП скоротився на 0,3% в останньому кварталі 2023 року та на 0,1% у попередньому кварталі.

Водночас з урахуванням того, що інфляція в січні становила 4%, знизившись з двозначних показників протягом більшої частини минулого року, і, за прогнозами, незабаром повернеться до цільового рівня 2%, тиск на витрати домогосподарств послаблюється, через що Банк Англії починає розглядати питання про те, коли знижувати відсоткові ставки.

Раніше повідомляли, що керівна у Великій Британії Консервативна партія сподівається, що плани знизити податки, про які оголосив міністр фінансів Джеремі Гант, допоможуть їй покращити результати на парламентських виборах, на яких опитування пророкують консерваторам поразку.

Перед цим стало відомо, що економіка Великої Британії впала в рецесію в другій половині 2023 року напередодні парламентських виборів, які очікуються цього року.

Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, проведеним YouGov, провладна у Британії консервативна партія зазнає приголомшливої поразки на виборах.