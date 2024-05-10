Туск оголосив перестановки в уряді через вибори у ЄС

Прем’єр-міністр Дональд Туск розпочав серію звільнень та призначень міністрів у зв’язку з їхньою участю у виборах до Європарламенту.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Вранці 10 травня Дональд Туск прийняв відставку чотирьох членів уряду, які балотуватимуться до Європарламенту, та назвав імена їхніх наступників.

Новим міністром внутрішніх справ та адміністрації замість Марчина Кєрвінського стане Томаш Сємоняк.

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Міністерство держактивів, яке очолював Борис Будка, передають Якубу Яворовському.

Міністра з питань розвитку і технологій Кшиштофа Гетьмана замінить Кшиштоф Пащик.

Міністерство культури і національного спадку перейде від Бартоломея Сєнкевича до Ганни Вроблевської.

Президент Анджей Дуда офіційно затвердить оновлений склад уряду у понеділок о 10:30.

Вибори до Європарламенту дають "Громадянській коаліції" ще один шанс закріпити своє місце панівної політичної сили в Польщі після того, як вона не змогла досягти остаточної перемоги над колишньою партією влади "Право і справедливість" на місцевих виборах.

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