Туск назвав дату перестановок в уряді у зв'язку з європейськими виборами

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що оголосить про перестановки в уряді 10 травня у зв’язку з тим, що низка чинних міністрів звільняються з посад для участі у виборах до Європарламенту.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Туск розповів про свої плани на період після вимушеного лікарняного, згадавши, серед іншого, що 10 травня проведе перестановки в уряді.

Заміну доведеться шукати трьом міністрам від "Громадянської платформи", які обійняли перші позиції у списках партії на вибори до Європарламенту.

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Це міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчин Кєрвінський, міністр культури і національної спадщини Бартоломей Сєнкевич та міністр держактивів Борис Будка.

З цієї ж причини може подати у відставку міністр з питань розвитку Кшиштоф Гетьман, який буде балотуватися до Європарламенту від "Польської селянської партії", і троє представників "Лівиці", що мають посади заступників міністрів у кількох відомствах.

Вибори до Європарламенту дають "Громадянській коаліції" ще один шанс закріпити своє місце панівної політичної сили в Польщі після того, як вона не змогла досягти остаточної перемоги над колишньою партією влади "Право і справедливість" на місцевих виборах.

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