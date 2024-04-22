Місцеві вибори в Польщі: Кандидати керівної коаліції перемогли у більшості міст

У неділю, через два тижні після загальнонаціональних місцевих виборів, у Польщі було проведено 748 повторних голосувань у другому турі на посади мерів міст, голів містечок і гмін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVP Info.

Кандидати від керівної коаліції перемогли у більшості провінційних центрів за результатами другого туру голосування.

Александр Мішальський, депутат від "Громадянської коаліції", найбільшої сили в урядовій коаліції Польщі, став мером Кракова з невеликою перевагою.

"Мої дорогі друзі, я приймаю цей результат із великою вдячністю до всіх чоловіків і жінок Кракова, але зі смиренням, оскільки це все ще голосування, давайте пам’ятати про це", – сказав Мішальський невдовзі після оголошення результатів.

В іншому великому місті, Вроцлаві, нинішній мер Яцек Сутрик, незалежний кандидат, якого підтримує партія керівної коаліції "Нові ліві", переміг із переконливим результатом, набравши понад дві третини голосів.

Виборчі дільниці закрилися о 21:00. З 748 виборів мерів і голів гмін дев'ять повторних голосувань були проведені в містах, які мають статус столиці воєводства.

За даними Національної виборчої комісії, у шести з них перемогли кандидати від "Громадянської коаліції", у двох інших нових мерів підтримали члени керівної коаліції. Явка склала 44,06%.

7 квітня у Польщі пройшов перший тур місцевих виборів.

І опозиційна партія "Право і справедливість", і політсила прем’єр-міністра Дональда Туска "Громадянська коаліція" ці вибори не виграли, але й не програли.

За результатами остаточного підрахунку голосів "Право і справедливість" загалом виграла вибори до воєводських сеймиків з результатом 34,27%. Однак партія взяла гору лише в шести воєводствах, раніше вона мала більшість у дев'яти.

Детальніше про перший тур місцевих виборів у Польщі читайте у статті Натяк на реванш: які проблеми уряду Туска показали місцеві вибори у Польщі.