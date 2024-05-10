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У Молдові анонсували дві нові хвилі навчань резервістів

Новини — П'ятниця, 10 травня 2024, 13:21 — Марія Ємець

Армія Молдови оголосила нові навчання за участі резервістів, які пройдуть в травні у дві хвилі. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Молдови повідомило, що планові мобілізаційні навчання з участю резервістів проходитимуть 20-24 травня і 27-31 травня, їхня мета – перевірка та оновлення навичок. 

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Запрошені на навчання резервісти отримають повістки за місцем прописки.

Попередні навчання були у березні, наступні планують на червень.

У 2023 році армія Молдови збирала резервістів на навчання у квітні, травні, червні та вересні. 

У квітні Міністерство оборони Молдови підписало контракт на придбання нового радара, який покращить моніторинг повітряного простору країни.

Нагадаємо, Туреччина цього тижня розпочала великі військово-морські навчання, що проходитимуть довкола її берегів до 18 травня.

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