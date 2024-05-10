У Молдові анонсували дві нові хвилі навчань резервістів
Армія Молдови оголосила нові навчання за участі резервістів, які пройдуть в травні у дві хвилі.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
Міністерство оборони Молдови повідомило, що планові мобілізаційні навчання з участю резервістів проходитимуть 20-24 травня і 27-31 травня, їхня мета – перевірка та оновлення навичок.
Запрошені на навчання резервісти отримають повістки за місцем прописки.
Попередні навчання були у березні, наступні планують на червень.
У 2023 році армія Молдови збирала резервістів на навчання у квітні, травні, червні та вересні.
У квітні Міністерство оборони Молдови підписало контракт на придбання нового радара, який покращить моніторинг повітряного простору країни.
Нагадаємо, Туреччина цього тижня розпочала великі військово-морські навчання, що проходитимуть довкола її берегів до 18 травня.
В Естонії у понеділок почалися військові навчання за участю 15 країн.