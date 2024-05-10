Генштаб Естонії назвав напрямок, де окупанти РФ найбільш активні

Генштаб Сил оборони Естонії зазначає, що бойові дії в Україні тривають на всій лінії фронту, однак основна діяльність розгортається в Луганській і Донецькій областях.

Про це повідомляє ERR з посиланням на зведення естонського Генштабу, інформує "Європейська правда".

За оцінками естонського Генштабу, окупаційна армія РФ наразі сконцентрована на напрямку Авдіївка-Бахмут, зокрема, продовжує спроби оточення і захоплення населеного пункту Часів Яр, де має певний успіх.

На цьому напрямку зосереджено близько 20 тисяч російських окупантів, зазначається у зведенні.

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На південній лінії фронту в Запорізькій області зберігається низька інтенсивність боїв, істотних змін не спостерігається. ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівобережжі Херсонської області.

Також, як зазначає естонський Генштаб, російські окупанти здійснюють формування північного угруповання військ, але їхньої чисельності недостатньо для захоплення населених пунктів Харків або Суми.

Однак це не виключає дрібномасштабних атак або спроб взяти під контроль ці населені пункти. Цілком імовірно, що для досягнення своїх цілей буде чинитися моральний тиск і спроби загострити бойову втому українців і західних країн, додають естонські аналітики.

Як відомо, на півночі Харківської області росіяни посилили обстріли. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова "усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії, були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон".

За інформацією Міноборони України, на північ Харківської області, де росіяни намагалися прорвати вранці оборону, направили резервні підрозділи.