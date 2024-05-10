Генштаб Эстонии назвал направление, где оккупанты РФ наиболее активны

Генштаб Сил обороны Эстонии отмечает, что боевые действия в Украине продолжаются на всей линии фронта, однако основная деятельность разворачивается в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на сводку эстонского Генштаба, информирует "Европейская правда".

По оценкам эстонского Генштаба, оккупационная армия РФ сейчас сконцентрирована на направлении Авдеевка-Бахмут, в частности, продолжает попытки окружения и захвата населенного пункта Часов Яр, где имеет определенный успех.

На этом направлении сосредоточено около 20 тысяч российских оккупантов, отмечается в сводке.

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На южной линии фронта в Запорожской области сохраняется низкая интенсивность боев, существенных изменений не наблюдается. ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левобережье Херсонской области.

Также, как отмечает эстонский Генштаб, российские оккупанты осуществляют формирование северной группировки войск, но их численности недостаточно для захвата населенных пунктов Харьков или Сумы.

Однако это не исключает мелкомасштабных атак или попыток взять под контроль эти населенные пункты. Вполне вероятно, что для достижения своих целей будет оказываться моральное давление и попытки обострить боевую усталость украинцев и западных стран, добавляют эстонские аналитики.

Ранее стало известно, что на севере Харьковской области россияне усилили обстрелы. По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова "всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии, были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу".

По информации Минобороны Украины, на север Харьковской области, где россияне пытались прорвать утром оборону, направили резервные подразделения.